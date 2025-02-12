В Башкирии «Газпром» поздравил 1,5-миллионного абонента

Сегодня у нас радостное событие – 1,5-миллионный абонент нашего «Газпрома». За последние 4 года мы количество абонентов увеличили более чем на 100 тысяч. Люди уже не ждут годами, десятилетиями сети, а уже параллельно с момента ввода в эксплуатацию домов до фактического подключения к сетям газоснабжения, что говорит о том, что у нас есть большая перспектива.

Артем Ковшов, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан