В Башкирии «Газпром» поздравил 1,5-миллионного абонента

В Башкортостане активно
реализуются программы газификации и догазификации. В 2024 году к голубому
топливу подключено 18 000 жилых домов. Сегодня компания «Газпром
газораспределение Уфа» поздравила юбилейного, 1,5-миллионного клиента.
О своем доме Гульназ и
Ильнур мечтали давно. На осуществление этой идеи им понадобилось несколько лет.
И вот счастливая семья переехала в свой коттедж. Он красивый, просторный, а
главное – здесь тепло и уютно.
Мы
всегда мечтали о большом доме, о большой семье. У нас три дочери. Наконец сбылась
наша мечта. Мы хотели необычный дом. После того, как построили, подали заявку
на газ, и в короткие сроки нам все сделали. Дома тепло, просторно.Гульназ Давлетгареева
К тому же семья
Давлетгареевых стала юбилейным, 1,5-миллионным абонентом компании «Газпром газораспределение Уфа».
В
республике реализуются две масштабные программы газификации и догазификации.
Сейчас принято уже более 65 000 заявок, газифицировано 7 000 с лишним
домовладений. Эта работа продолжается. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Сегодня
у нас радостное событие – 1,5-миллионный абонент нашего «Газпрома». За
последние 4 года мы количество абонентов увеличили более чем на 100 тысяч. Люди
уже не ждут годами, десятилетиями сети, а уже параллельно с момента ввода в
эксплуатацию домов до фактического подключения к сетям газоснабжения, что говорит
о том, что у нас есть большая перспектива.Артем Ковшов, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан
Процесс газификации
домов в республике идет быстрыми темпами. Сегодня экологичным топливом
пользуются 86% жителей Башкортостана, а к 2030 году по плану эта цифра должна
увеличиться до 90%.