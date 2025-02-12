В Башкирии «Газпром» поздравил 1,5-миллионного абонента

В Башкортостане активно реализуются программы газификации и догазификации. В 2024 году к голубому топливу подключено 18 000 жилых домов. Сегодня компания «Газпром газораспределение Уфа» поздравила юбилейного, 1,5-миллионного клиента.

О своем доме Гульназ и Ильнур мечтали давно. На осуществление этой идеи им понадобилось несколько лет. И вот счастливая семья переехала в свой коттедж. Он красивый, просторный, а главное – здесь тепло и уютно.

Мы всегда мечтали о большом доме, о большой семье. У нас три дочери. Наконец сбылась наша мечта. Мы хотели необычный дом. После того, как построили, подали заявку на газ, и в короткие сроки нам все сделали. Дома тепло, просторно.

Гульназ Давлетгареева

К тому же семья Давлетгареевых стала юбилейным, 1,5-миллионным абонентом компании «Газпром газораспределение Уфа».

В республике реализуются две масштабные программы газификации и догазификации. Сейчас принято уже более 65 000 заявок, газифицировано 7 000 с лишним домовладений. Эта работа продолжается. 

Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
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Сегодня у нас радостное событие – 1,5-миллионный абонент нашего «Газпрома». За последние 4 года мы количество абонентов увеличили более чем на 100 тысяч. Люди уже не ждут годами, десятилетиями сети, а уже параллельно с момента ввода в эксплуатацию домов до фактического подключения к сетям газоснабжения, что говорит о том, что у нас есть большая перспектива.

Артем Ковшов, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Процесс газификации домов в республике идет быстрыми темпами. Сегодня экологичным топливом пользуются 86% жителей Башкортостана, а к 2030 году по плану эта цифра должна увеличиться до 90%.

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