В Уфимском ЖК зафиксировано нашествие мышей

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в одном из жилых комплексов Уфы наблюдается нашествие мышей. Региональное управление Роспотребнадзора решило взять ситуацию под контроль.

Специалисты провели проверку в жилом комплексе и установили 200 ловушек для определения численности грызунов. Результаты отлова показали, что меры по дератизации, предпринятые управляющими компаниями, оказались недостаточными и неэффективными.

Роспотребнадзор выдал указание о необходимости дополнительно обработать территорию. Также администрации Ленинского района Уфы предстоит создать условия, которые предотвратят миграцию грызунов с соседней лесопарковой зоны.