На Сахалине в море унесло льдину с 300 рыбаками

12 февраля в центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС поступила информация о том, что в Корсаковском районе, от села Мальки до устья реки Долинка, возникла трещина шириной до 10 метров, отдалённая от берега на 2,5 километра. По предварительным данным, на льду находилось около 300 любителей рыбалки, сообщает пресс-служба регионального МЧС.