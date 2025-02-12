На Сахалине в море унесло льдину с 300 рыбаками

На южном побережье Сахалина льдина, на которой находились 300 рыбаков, откололась от берега и дрейфует в сторону Охотского моря.
12 февраля в центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС поступила информация о том, что в Корсаковском районе, от села Мальки до устья реки Долинка, возникла трещина шириной до 10 метров, отдалённая от берега на 2,5 километра. По предварительным данным, на льду находилось около 300 любителей рыбалки, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
На место происшествия были направлены спасатели и сотрудники Госинспекции с лодками. Для проведения операции задействованы судно на воздушной подушке «Хивус», а также вертолёт Ми-8.
Фото: МЧС России.