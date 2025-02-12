В Башкирии мужчина издевался над пасынком с аутизмом

Мужчина женился на женщине, у которой был сын с диагностированным расстройством аутистического спектра. Мальчик имеет трудности с бытовыми и социальными навыками. Так, ребёнку было непросто ходить в туалет. Мужчина не смог терпеть трудности в воспитании мальчика и начал применять физическую силу. В частности, когда ребёнок справил нужду на диван, мужчина приволок его в ванную и ударил его в голову. Также агрессивный горожанин заставлял ребёнка есть фекалии, когда тот не справлялся с походами в туалет.