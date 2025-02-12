В Башкирии пассажиры электричек стали чаще пользоваться скидками

Жители Башкирии смогли чаще пользоваться скидками при поездке на электричках. Это связано с тем, что границы Уфимской агломерации расширили до станции Иглино.
Теперь проезд на участке Дёма-Иглино составляет 40 рублей наличными и банковской картой и 35 рублей при покупке билета картой «Алга» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
В январе текущего года произошёл двукратный рост использования единой транспортной карты: её использование даёт не только скидку, но и возможность пересесть с этим же билетом на городской автобус в рамках «Счастливого часа», действующего в пределах агломерации.
Итого, в январе оплатили проезд «Алгой» 49 тыс. пассажиров, а в «Счастливый час» попали 9 тыс. человек. Обе цифры в два раза больше показателей января 2024 года.
Фото: БППК.