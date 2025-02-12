В Башкирии сожители превратили квартиру в наркопритон

В Ишимбае сожители предстали перед судом за организацию наркопритона. С марта 2023 года по март 2024 года мужчина и женщина, проживая на улице Губкина, обустроили в своей квартире пространство для производства и употребления наркотиков. За его использование наркозависимые люди предоставляли им запрещенные вещества, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.