В природном парке Башкирии обнаружили восемь ловушек браконьеров для куниц

Ущерб от такой деятельности выходит далеко за рамки нарушения закона. Куницы играют важнейшую роль в регулировании численности грызунов, тем самым поддерживая экологическое равновесие в лесной экосистеме. Их истребление может привести к непредсказуемым экологическим последствиям, таким как рост численности вредителей леса и нарушение пищевых цепочек.

природный парк «Иремель»