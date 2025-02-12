В природном парке Башкирии обнаружили восемь ловушек браконьеров для куниц

В минувшие выходные в Учалинском районе инспекторы по охране природных парков «Иремель» и «Урал-Тау» провели рейд на территории заказника «Урал-Тау». Целью мероприятия была проверка соблюдения правил на охраняемых территориях и пресечение незаконных действий.

Фото №1 - В природном парке Башкирии обнаружили восемь ловушек браконьеров для куниц

Ущерб от такой деятельности выходит далеко за рамки нарушения закона. Куницы играют важнейшую роль в регулировании численности грызунов, тем самым поддерживая экологическое равновесие в лесной экосистеме. Их истребление может привести к непредсказуемым экологическим последствиям, таким как рост численности вредителей леса и нарушение пищевых цепочек.

природный парк «Иремель»

В ходе рейда в лесах были найдены восемь самоловов, установленных для ловли куниц, что является серьезным нарушением закона. Все ловушки были сняты. Информация о происшествии передана правоохранителям для дальнейшего расследования.

Фото: природный парк «Иремель».

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