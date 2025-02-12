В природном парке Башкирии обнаружили восемь ловушек браконьеров для куниц

В минувшие выходные в Учалинском районе инспекторы по охране природных парков «Иремель» и «Урал-Тау» провели рейд на территории заказника «Урал-Тау». Целью мероприятия была проверка соблюдения правил на охраняемых территориях и пресечение незаконных действий.
В ходе рейда в лесах были найдены восемь самоловов, установленных для ловли куниц, что является серьезным нарушением закона. Все ловушки были сняты. Информация о происшествии передана правоохранителям для дальнейшего расследования.
Фото: природный парк «Иремель».