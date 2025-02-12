В Башкирии количество ДТП сократилось почти на 20%

В Башкортостане сохраняется устойчивый тренд по снижению аварийности на автодорогах. Число происшествий за 2024 год сократилось практически на 20%. Такие данные озвучили на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провёл Радий Хабиров.

Всего за прошлый год произошло 2 956 ДТП, что на 18 процентов меньше, чем годом ранее. Пострадали более 3 597 человек, что на 17,6 процента ниже показателя 2023. Число погибших на дорогах республики второй год подряд не превышает 400 человек. Напомним, такое поручение Радий Хабиров дал региональному Минтрансу ещё в 2020 году, и по сравнению с 2018 смертность сократилась на треть.