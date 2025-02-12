Депутаты Башкирии рассмотрят закон о госреестре национального наследия

В Госсобрании республики рассмотрят закон о государственном реестре национального наследия. В него предлагается включить 36 объектов. Причем закон предполагает пополнение реестра. Какие еще законопроекты рассмотрят в повестке пленарного заседания, парламентарии обсудили в Уфе.

Также обсудят вопрос присвоения статуса иностранного агента как основание для увольнения с должности из органов власти. Предполагается обсудить изменения в республиканский кодекс и безопасности дорожного движения и социальную поддержку инвалидов.