БГМУ заключил соглашение с госуниверситетом Кыргызстана

Башкирский медуниверситет заключил соглашение о сотрудничестве с Ошским госуниверситетом из Кыргызстана. Оно касается обмена научным опытом, преподавательскими практиками, образовательным программам и расширения коммуникаций между студентами.

Делегация из Кыргызстана ознакомилась с работой клиники БГМУ, Всероссийского центра глазной и пластической хирургии университета, а также научных лабораторий в Межвузовском студенческом кампусе и Институте фундаментальной медицины. К слову, сейчас в БГМУ обучается порядка 20 студентов из Киргизии.