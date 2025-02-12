В Башкирии 18-летнего водителя арестовали на пять суток

В Башкирии задержали молодого человека за повторное нарушение ПДД. 18-летний житель Благовещенска отказался предъявлять полицейскому документы, в результате чего ему назначили административный арест. Инцидент произошел в январе 2025 года. Его остановили сотрудники ГАИ и потребовали документы на автомобиль, однако молодой человек отказался. Как выяснили правоохранительные органы, ранее он неоднократно нарушал ПДД.

Фото №1 - В Башкирии 18-летнего водителя арестовали на пять суток

На судебном заседании парень не признал свою вину, объяснив свой отказ тем, что полицейский не предъявил ему свое удостоверение. Также он упомянул, что в октябре 2024 года уже был привлечен к ответственности за неповиновение требованиям полиции.

Суд вынес решение об аресте молодого человека на 5 суток. Постановление еще не вступило в законную силу.

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