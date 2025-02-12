В Башкирии 18-летнего водителя арестовали на пять суток

В Башкирии задержали молодого человека за повторное нарушение ПДД. 18-летний житель Благовещенска отказался предъявлять полицейскому документы, в результате чего ему назначили административный арест. Инцидент произошел в январе 2025 года. Его остановили сотрудники ГАИ и потребовали документы на автомобиль, однако молодой человек отказался. Как выяснили правоохранительные органы, ранее он неоднократно нарушал ПДД.

На судебном заседании парень не признал свою вину, объяснив свой отказ тем, что полицейский не предъявил ему свое удостоверение. Также он упомянул, что в октябре 2024 года уже был привлечен к ответственности за неповиновение требованиям полиции.