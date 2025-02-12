В Минэкологии Башкирии взяли на контроль ситуацию с превышением ПДК пыли

В Уфе Башгидромет зафиксировал, что 10 февраля в одном из пунктов наблюдения на проспекте Октября, 141, уровень концентрации пыли превысил ПДК в 1,2 раза. При этом по другим загрязняющим веществам превышений не наблюдалось.

Минэкологии Башкирии изучило данную ситуацию и направило информацию о превышении предельно допустимых концентраций по пыли в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и региональное управление Роспотребнадзора для проведения проверок на объектах федерального контроля. Кроме того, министерство также инициирует проверки в отношении потенциальных загрязнителей, которые находятся в его ведение.