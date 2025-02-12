Центр поддержки экспорта Башкирии вошёл в тройку лучших в стране

Башкирский Центр поддержки экспорта вошёл в тройку лучших в стране. Радий Хабиров сообщил о результатах деятельности региональной организации за 2024 год. В республике есть крупные промышленные компании, прежде всего нефтеперерабатывающие и нефтехимические, продукция которых пользуется огромным спросом за рубежом, и основная задача сейчас – поддержка малых производителей несырьевых, неэнергетических продуктов и помощь предприятиям в выходе на мировые рынки.