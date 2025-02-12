В Башкирии заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 13%

На этой неделе в республике зафиксировали свыше 23 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это на 13% выше по сравнению с прошлой. Половина заболевших – дети до 14 лет.

На карантин полностью закрыли четыре детских сада, частично приостановили работу семи групп, законсервировали 27 классов в 17 школах. Доля вирусов гриппа А(Н1N1) среди других респираторных инфекций продолжает расти и достигла 50% от общего числа случаев.