В Уфе прошёл IX Молодёжный образовательный форум

На площадках форума молодые люди повышают собственный уровень самоопределения и самоорганизации, а также знакомятся с потенциальными работодателями. Мероприятие в этом году проходило в стенах Евразийского научно-образовательного центра.
Работали по трем направлениям: в рамках модуля «Социальное проектирование» проводились мастер-классы по трендам грантовых конкурсов Росмолодежи, очные консультации по заполнению заявок и разбору ошибок, а также встреча с победителями грантовых конкурсов и предзащита проектов с участием экспертов.
Для участников организовали бизнес-игру и квиз по финансовой грамотности, велись «Диалоги на равных» с представителями бизнеса, общественных организаций и госструктур. На площадке по патриотическому воспитанию «Путь к победе» говорили об опыте поддержки участников СВО и членов их семей общественными организациями Уфы.
Главное событие форума – «Конвейер проектов», где участники представили свои идеи экспертам, победители получат финансовую поддержку. Параллельно с образовательной программой форума проходила ярмарка вакансий.