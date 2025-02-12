В Уфе прошёл IX Молодёжный образовательный форум

На площадках форума молодые люди повышают собственный уровень самоопределения и самоорганизации, а также знакомятся с потенциальными работодателями. Мероприятие в этом году проходило в стенах Евразийского научно-образовательного центра.

Работали по трем направлениям: в рамках модуля «Социальное проектирование» проводились мастер-классы по трендам грантовых конкурсов Росмолодежи, очные консультации по заполнению заявок и разбору ошибок, а также встреча с победителями грантовых конкурсов и предзащита проектов с участием экспертов.

Для участников организовали бизнес-игру и квиз по финансовой грамотности, велись «Диалоги на равных» с представителями бизнеса, общественных организаций и госструктур. На площадке по патриотическому воспитанию «Путь к победе» говорили об опыте поддержки участников СВО и членов их семей общественными организациями Уфы.