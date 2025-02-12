В Уфе открылась новая точка «Молочной кухни»

Новая точка «Молочной кухни» в Уфе расположена в торговом центре «ДЕПО», который находится в северном районе столицы. Реализация плана по переводу раздаточных пунктов на территорию ТЦ повышает доступность и удобство получения бесплатного молочного питания для детей, позволяет сформировать удобный график работы и вести реализацию продукции семь дней в неделю для всех желающих.

Для повышения качества оказания услуги в 2024 году три «Молочные кухни» уже сменили место расположения, переехав в помещения на территории торговых центров. «Молочная кухня» имеет семь современных производств, которые находятся в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Сибае и селе Верхние Киги. Также есть 132 пункта, где раздают молочные продукты. Из них 63 работают всю неделю и не только выдают, но и продают их для маленьких детей.