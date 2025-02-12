«Салават Юлаев» потерпел поражение от команды «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах. Хозяева площадки быстро повели в счёте, реализовав большинство. После чего соперник удвоил преимущество, а через 20 секунд Денис Ян отыграл одну шайбу. Сравнять счет удалось Александру Хмелевскому на последней секунде первого периода.

Во втором игровом отрезке соперник вышел вперед благодаря голу Степана Звягина. В заключительной двадцатиминутке пекинцы вновь поразили ворота Александра Самонова. 2:4 — итоговый счёт в матче. Наша команда возвращается в Уфу. Уже в эту пятницу состоится заключительное «Зелёное дерби» в нынешнем сезоне.