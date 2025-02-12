В Уфе вновь состоится грандиозный турнир «Вечер бокса»

Его планируют провести в конце апреля. Помимо этого, башкирские боксёры готовятся еще к ряду серьезных стартов, которые пройдут в ближайшее время. Сейчас у сборной Республики проходят тренировочные мероприятия.

Мария Карабанова тренирует мужскую сборную Республики на протяжении 19-ти лет. Работать наставником она начала, будучи молодой девушкой, ей было всего 20. По сей день Мария Карабанова плечом к плечу с каждым своим воспитанником. А в ответ они радуют её хорошими результатами.

Башкирская школа бокса всегда славилась успехами своих воспитанников. Из года в год наши спортсмены забирают чемпионство с турниров разных уровней. А главное, что подрастает новое поколение, которое в скором времени уже сможет догнать прославленных боксёров.

Есть ребята, которые становятся ежегодно чемпионами округа, участниками чемпионата страны, могут стать призёрами, могут стать чемпионами страны. Поэтому есть у нас человек 7-10, на которых мы ставим, так сказать. Год будет достаточно насыщенный. Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу

В спортивной школе имени Николая Валуева проходят двухнедельные сборы для башкирских боксёров. Не за горами сразу несколько стартов: Всероссийские соревнования в Москве, после чего пройдет первенство Приволжского федерального округа в Ижевске. Помимо этого, через две недели Артур Субханкулов отправится в Москву защищать титул WBA Азия, который он завоевал 17 октября на домашнем ринге. Соперником нашего боксёра станет представитель Узбекистана, у которого в послужном списке 11 боев и 2 поражения.

Сейчас мы спаррингуем в основном — это спарринги, спаринги, подгонка веса. Нужно согнать семь килограммов к этому бою. Поэтому работаем с весом, спаррингуем и готовимся к бою. Артур Субханкулов, член сборной Республики Башкортостан по боксу

На учебно-тренировочном сборе отбирается команда, которая представит нашу Республику на окружном турнире. Боксёры проводят спарринги, после чего наставники решают, кто отправится в Ижевск.

Подготовка проходит отлично под руководством Марии Юрьевны Карабановой. В основном делаю акцент на функционал свой, стараюсь больше набрать физики, чтобы потом понадобилась. А так особо приёмов нет никаких. Данил Бухарметов, член сборной Республики Башкортостан по боксу

Еще одним из предстоящих событий является «Вечер бокса». Масштабное мероприятие планируется провести в Уфе в конце апреля. Столица нашей Республики примет турнир в четвертый раз. Впервые в рамках этого мероприятия Данис Габдрафиков будет драться за титул чемпиона России.

Сейчас уже более ответственно, потому что до этого я выходил просто в рейтинговые бои, а сейчас буду выходить за титул чемпиона страны, и поэтому этот выход будет ответственный как никогда. Каждый выход в ринг — это удар на нервную систему. Данис Габдрафиков, член сборной Республики Башкортостан по боксу