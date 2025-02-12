В Уфе прошли Чемпионат и Первенство Республики по волейболу на снегу

С каждым годом эта дисциплина набирает обороты, а наш регион стал одним из первых, где проводят турниры подобного уровня. В этот раз участие в соревновании приняли порядка 50-ти любителей волейбола.

Первыми на старт вышли юноши и девушки в трех возрастных категориях, а уже после за победу боролись мужчины и женщины. По итогам турнира призёрами стали коллективы из города Стерлитамак, Кушнаренковского и Мелеузовского районов, а также из Уфы. Соревнования по волейболу на снегу проходят ежегодно в начале февраля.