Жителей Башкирии заселили в недостроенную многоэтажку

В уфимском микрорайоне «Затон» людей заселили в недостроенную многоэтажку. Речь идет о жилом комплексе «Затонские зори» от застройщика «Финжилстрой». Квадратные метры дольщики приобрели еще на этапе котлована. В июле прошлого года объект ввели в эксплуатацию, деньги с эскроу-счетов сняли, но ни отопления, ни воды с электричеством в доме до сих пор нет.
Чтобы попасть в свою квартиру, Аделине Базаровой нужно пройти целый квест. Сначала подняться пешком на девятый этаж, так как лифт не работает, а чтобы открыть дверь, необходимо почистить плитку и пороги от наледи, при этом не травмироваться.
Это, наверное, единственный дом в стране, на девятом этаже которого находится свой частный каток. Для того чтобы зайти в квартиры, жителям приходится преодолевать препятствия. И лед здесь не только на полу, но и на трубах. Девушка давно мечтала о собственных квадратных метрах, понимала, что путь к покупке недвижимости будет тернист, но не настолько же, возмущается Аделина.
Дом №2а по улице Лётчиков начали возводить в 2022 году. И дольщики выкупали квадратные метры ещё на этапе котлована. Рита Мамалимова взяла двушку в этой многоэтажке в подарок дочери. По срокам в свои квартиры уфимцы должны были заехать еще 31 декабря 2023 года.
Но в том же месяце они получают письмо о том, что сроки строительства продлевают до 1 июля следующего года. Но ещё больше возмущения у людей вызвало то, что их деньги уже списали со счетов эскроу и направили застройщику, а незавершенный дом ввели в эксплуатацию.
Эскроу-счёт – это специальный банковский счёт, который используется для безопасного оформления сделок купли-продажи. Деньги на нём заморожены, пока стороны не выполнят обязательства по договору.
Неким гарантом должен был быть Госжилстройнадзор и их заключение о соответствии объекта проектной документации. Ведь без разрешения чиновников на эксплуатацию деньги бы не ушли.
Радик Рахимкулов, заместитель начальника отдела специализированного надзора государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.
Осенью застройщик встретился с дольщиками для подписания акта приёма-передачи. Незавершённые квартиры жильцы не хотели принимать, но многие всё же подписали акт и зарегистрировали собственность в Росреестре из-за страха, что «Финжилстрой» может объявить себя банкротом.
Дом строился в рамках проектного финансирования. Между «Финжилстроем» и компанией «Башкирэнерго» был заключен один общий договор о технологическом присоединении трех домов в микрорайоне «Затон». Компания отдельно оплатила за два уже возведенных дома. Сейчас на них висит долг порядка 9 млн рублей за третье здание, которое не начали строить.
То есть уже введенный в эксплуатацию дом так и будет стоять бетонной коробкой, пока застройщик не возведет третий объект, а это еще как минимум пара лет ожиданий.
Застройщик признал, что это по их вине у жильцов до сих пор нет ни воды, ни отопления. Якобы были допущены ошибки в документации. Обещают исправиться уже в этом месяце и дать в квартиры тепло и подключить воду. А вот что касается электричества, то пока в доме его точно не будет, за бюрократическими потемками света жильцам еще не видать.