Жителей Башкирии заселили в недостроенную многоэтажку

В уфимском микрорайоне «Затон» людей заселили в недостроенную многоэтажку. Речь идет о жилом комплексе «Затонские зори» от застройщика «Финжилстрой». Квадратные метры дольщики приобрели еще на этапе котлована. В июле прошлого года объект ввели в эксплуатацию, деньги с эскроу-счетов сняли, но ни отопления, ни воды с электричеством в доме до сих пор нет.

Чтобы попасть в свою квартиру, Аделине Базаровой нужно пройти целый квест. Сначала подняться пешком на девятый этаж, так как лифт не работает, а чтобы открыть дверь, необходимо почистить плитку и пороги от наледи, при этом не травмироваться.

Это, наверное, единственный дом в стране, на девятом этаже которого находится свой частный каток. Для того чтобы зайти в квартиры, жителям приходится преодолевать препятствия. И лед здесь не только на полу, но и на трубах. Девушка давно мечтала о собственных квадратных метрах, понимала, что путь к покупке недвижимости будет тернист, но не настолько же, возмущается Аделина.

Здесь вода, всё замерзает, свет вроде дали, но отопления нет, то есть даже нельзя просто начать делать ремонт. Хотя бы просто потихоньку, постепенно что-то делать. Ну в состоянии сейчас очень плачевном, толком нельзя ничего начать делать, у нас балкон — сверху ничего нельзя было сделать, ни отдельной балки, ничего не было. Аделина Базарова, участница долевого строительства дома № 2а по ул. Лётчиков

Дом №2а по улице Лётчиков начали возводить в 2022 году. И дольщики выкупали квадратные метры ещё на этапе котлована. Рита Мамалимова взяла двушку в этой многоэтажке в подарок дочери. По срокам в свои квартиры уфимцы должны были заехать еще 31 декабря 2023 года.

Но в том же месяце они получают письмо о том, что сроки строительства продлевают до 1 июля следующего года. Но ещё больше возмущения у людей вызвало то, что их деньги уже списали со счетов эскроу и направили застройщику, а незавершенный дом ввели в эксплуатацию.

Отдел градостроительства дал разрешение. Мы-то надеялись, что наши деньги, если находятся на эскроу-счете, мы себя обезопасили. Ну, вы же понимаете, всем людям обещают, что, если деньги находятся на счете эскроу, значит, когда объект введется в эксплуатацию, люди уже заезжают в свои квартиры. А у нас получилось так, что деньги с эскроу-счетов сняли, потому что ввод в эксплуатацию дал отдел градостроительства, а как они дали, если здесь нет ни света, ни тепла, ни воды? То есть мы и без денег, и без жилья. Рита Мамалимова, участница долевого строительства дома №2а по ул. Лётчиков

Эскроу-счёт – это специальный банковский счёт, который используется для безопасного оформления сделок купли-продажи. Деньги на нём заморожены, пока стороны не выполнят обязательства по договору.

Неким гарантом должен был быть Госжилстройнадзор и их заключение о соответствии объекта проектной документации. Ведь без разрешения чиновников на эксплуатацию деньги бы не ушли.

Радик Рахимкулов, заместитель начальника отдела специализированного надзора государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

Осенью застройщик встретился с дольщиками для подписания акта приёма-передачи. Незавершённые квартиры жильцы не хотели принимать, но многие всё же подписали акт и зарегистрировали собственность в Росреестре из-за страха, что «Финжилстрой» может объявить себя банкротом.

Постоянно говорили, через неделю дадут, через две недели дадут, так вообще ничего и не получили мы. С тремя детьми снимаем квартиру — и платим ипотеку, и снимаем квартиру. Ужасно. Приходится ещё и подтаксовывать, работать на второй работе. Станислав Матвеев, участник долевого строительства дома № 2а по ул. Лётчиков

Дом строился в рамках проектного финансирования. Между «Финжилстроем» и компанией «Башкирэнерго» был заключен один общий договор о технологическом присоединении трех домов в микрорайоне «Затон». Компания отдельно оплатила за два уже возведенных дома. Сейчас на них висит долг порядка 9 млн рублей за третье здание, которое не начали строить.

Сумма договора составила более 17 млн рублей, из этой суммы «Финжилстрой» оплатил только 8 млн 351 тыс., несмотря на задолженность, «Башкирэнерго» свои обязательства по договору выполнила полностью. В случае исполнения со стороны «Финжилстроя» своих обязательств по договору, в т. ч. приведение проектной документации в соответствии с требованиями, «Башкирэнерго» осуществит технологическое присоединение жилых домов по постоянной схеме. Марат Бикбаев, начальник отдела по связям с общественностью ООО «Башкирэнерго»

То есть уже введенный в эксплуатацию дом так и будет стоять бетонной коробкой, пока застройщик не возведет третий объект, а это еще как минимум пара лет ожиданий.

Мы со своей стороны просили руководство «Башкирэнерго» пойти нам навстречу, у них есть исполнительный лист на 9 млн, мы писали им письма, что готовы предоставить жилые помещения в счет гарантии дальнейшей оплаты, на что мы получили отказ. На сегодняшний момент единственный вариант — это только оплачивать, но оплачивать только в рамках финансирования, когда мы начнем строить третий дом. Азамат Кильметов, руководитель проекта ООО «Финжилстрой»