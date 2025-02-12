В Уфе торжественно вручили золотые знаки ГТО

В Правительстве республики состоялась торжественная церемония вручения золотых знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из рук заместителя Премьер-министра Правительства республики Руслана Хабибова свои награды получили школьники, студенты ссузов и вузов, а также семьи, которые активно принимают участие в различных соревнованиях.

На вручение знаков отличия приехали более 40 человек из разных районов региона. По итогам реализации комплекса ГТО за прошлый год наша республика заняла 17 строчку в рейтинге субъектов страны. На ближайшее время ставятся следующие задачи: чтобы в каждом муниципалитете, школах и в спортивных объектах все желающие могли выполнять нормативы.