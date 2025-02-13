В БАГСУ вручили дипломы 70 выпускникам-юристам

Новые юристы на подходе. В Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан вручили дипломы 70 выпускникам факультета юриспруденции. Вуз готовит кадры государственной и управленческой системы региона.

Группа обучалась по сокращенной программе: вместо положенных пяти лет освоили дисциплины за три с половиной года. В полном объеме прошли лекции и практические занятия. В планах – открытие магистратуры по одноименному направлению, так как в настоящее время в разных отраслях растет востребованность юристов.