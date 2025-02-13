Юные шахматисты из Башкирии отличились на первенстве России в Сочи

Башкирские шахматисты блеснули на первенстве России в Сочи. Более тысячи спортсменов состязались за звание лучшего в своих возрастных категориях. Так, в Высшей лиге среди девочек до 13 лет Диана Зайцева заняла второе место.

В Первой лиге в группе юношей до 17 лет Мурат Бастанов из Учалов стал первым. Отличились также Реана Кинзябулатова, ставшая пятой, и Адель Юсупова среди девушек до 19 лет показала шестой результат. Эти спортсмены уже обеспечили себе место в Высшей лиге первенства России на следующий год.