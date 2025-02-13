В Башкирии мужчина напал на полицейского в больнице

В Башкирии осудили мужчину за нападение на сотрудников полиции в больнице. Он был признан виновным по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Инцидент произошел в сентябре 2024 года, сообщили в прокуратуре региона.

Пьяный мужчина находился в приемном отделении больницы Благовещенска и начал нецензурно выражаться. В результате работники медучреждения вызвали полицию. Однако злоумышленник, не желая подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов, ударил их.