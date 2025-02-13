В Уфе ищут 15-летнего подростка

В Уфе без вести пропал 15-летний Салават Юлмухаметов, сообщили волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас». С 12 февраля его местонахождение остается неизвестным.

Салават ростом 180 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. На момент исчезновения он был одет в удлиненную куртку цвета хаки, черные джинсы, белую рубашку, серые кроссовки и бордовую шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (937) 3-102-112 или 112. Также волонтеры ищут добровольцев, готовых помочь в поисках.