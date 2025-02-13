Из Уфы на СВО проводили после отпуска очередную группу бойцов

Очередная группа бойцов отправилась в зону СВО из Уфы после отпуска. Для кого-то это был уже шестой по счету отдых дома. С собой на передовую они везут посылки для сослуживцев и необходимые вещи для выполнения поставленных задач.
Слова напутствия участникам СВО сказал вице-премьер Ирек Сагитов. Он пожелал им хорошей дороги к месту службы и самое главное – вернуться домой с победой живыми. До своих подразделений бойцов доставят на комфортабельных автобусах. Военнослужащие рассказали, как в отпуске проводили время с семьей. Подробнее – в нашем видео.