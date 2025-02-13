Жители Башкирии могут подписать военный контракт в центре «Защитник»

В Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, от республики увеличились. Теперь они получат разово 2 миллиона рублей, а после – ежемесячно от 210 тысяч рублей в качестве зарплаты. Так, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей.
Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник», который работает в регионе с октября. В нем все организовано в режиме единого окна. Для желающих заключить контракт с Минобороны на одной площадке объединили всех специалистов.
За несколько дней до отправки на передовую в едином центре «Защитник» будущие военнослужащие не только проходят занятия по боевому слаживанию, но и обучаются оказанию первой помощи. Мужчины делятся, что решили отправиться добровольцами на защиту Родины по зову сердца, а многие из их родственников и знакомых уже находятся «за ленточкой».