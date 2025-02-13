В Башкирии девочка впала в кому после катания на тюбинге

В больницу Стерлитамака в состоянии комы поступила 9-летняя девочка. Об этом сообщил главврач медучреждения Ильшат Яппаров.
Ребенок перевернулся на тюбинге и ударился об ограждение. Компьютерная томография показала наличие эпидуральной гематомы в правом полушарии мозга. У девочки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб мозга и линейный перелом правой теменной кости.
Операцию проводил врач-нейрохирург Ахмет Якупович Абубакиров, который успешно выполнил трепанацию черепа с удалением гематомы. После хирургического вмешательства девочка пришла в сознание. В настоящее время ей назначена медикаментозная терапия.
Фото: Ильшат Яппаров, Vk