В Башкирии девочка впала в кому после катания на тюбинге

Ребенок перевернулся на тюбинге и ударился об ограждение. Компьютерная томография показала наличие эпидуральной гематомы в правом полушарии мозга. У девочки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб мозга и линейный перелом правой теменной кости.