Роспатент зарегистрировал бренд «Башкирский палас»

Республика зарегистрировала еще один региональный бренд – башкирский палас. Отныне он вошел в реестр Роспатента. Таким образом, это уже третий бренд, который получил статус географического указания. Статус позволяет производителям официально маркировать изделия знаком географического происхождения.

Ранее были зарегистрированы «Мансуровский гранит», который используется в строительстве по всей стране, и «Башкирская пуховая шаль», изготавливаемая из пуха коз местной породы. Помимо них, в реестре присутствуют минеральные воды «Кургазак», «Ассы», «Юматовская», а также «Башкирский мед», «Бурзянский бортевой мёд», «Башкирская лошадь» и музыкальный инструмент «Курай». Всего в России зарегистрировано 369 региональных брендов. Башкортостан – в числе лидеров по их количеству.