В Уфе проходят хоккейные матчи Спартакиады «Мы вместе. Спорт»

В Уфе продолжаются соревнования первой Всероссийской Спартакиады спорта глухих «Мы вместе. Спорт». В хоккее завершились матчи группового этапа. Всего в турнире приняли участие семь коллективов.

Команда от Башкортостана на спартакиаде не представлена. Но в составе сборной Самарской области выступает уфимец Станислав Хакимов, чемпион зимних Сурдлимпийских игр.

В матче за 5-6 место встретились команды Самарской области и Санкт-Петербурга. Игра получилась богатой на голы. В каждом периоде хоккеистам удалось забросить по три шайбы. Но представители Санкт-Петербурга были впереди на протяжении всей встречи. В итоге им удалось одержать победу со счетом 6:3. До полуфиналов соревнований дошли коллективы из Москвы, Тверской, Свердловской и Новосибирской областей.