В Башкирии признали виновным организатора опасного квеста

Стерлитамакский городской суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, организовавшему опасный квест. Он был признан виновным по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Согласно информации прокуратуры республики, в марте 2024 года бизнесмен арендовал нежилое помещение и подготовил его для проведения квестов в темноте, в том числе с участием несовершеннолетних детей.
В августе прошлого года трое участников квеста, одному из которых было 17 лет, испугались электрошокера и попытались спрятаться в оконном проеме, заделанном некачественным материалом. В результате окно сломалось, и они упали с высоты более трех метров на асфальт, получив серьезные травмы.
Бизнесмен признал свою вину и был приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Также ему предписано выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда одному из пострадавших. Ранее организатор квеста опровергал обвинения, утверждая, что актер находился в другой комнате, в то время как участники были в другом помещении.
Фото: прокуратура РБ.