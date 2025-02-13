Житель Башкирии избил случайную женщину молотком

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 47-летнего местного жителя, ранее судимого за убийство. Как выяснилось, мужчина злоупотребляет спиртными напитками. По его словам, в день нападения он находился в состоянии тяжелой степени алкогольного опьянения и не осознавал, что он делает. Подозреваемый признался, что наносил удары, но не может вспомнить мотива своих действий.

пресс-служба МВД по РБ