Житель Башкирии избил случайную женщину молотком

В Стерлитамаке нашли мужчину, который предположительно набросился с молотком на незнакомую женщину. Подробности сообщает МВД.
37-летняя местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что вечером на улице Фестивальной к ней подошёл неизвестный мужчина и начал бить молотком. После насилия он сбежал. В полиции женщине удалось составить фоторобот мужчины.
Во время обыска его квартиры был найден молоток, который послужил орудием преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «побои».
Фото: МВД по РБ.