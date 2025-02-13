Житель Башкирии избил случайную женщину молотком

В Стерлитамаке нашли мужчину, который предположительно набросился с молотком на незнакомую женщину. Подробности сообщает МВД.

Фото №1 - Житель Башкирии избил случайную женщину молотком

37-летняя местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что вечером на улице Фестивальной к ней подошёл неизвестный мужчина и начал бить молотком. После насилия он сбежал. В полиции женщине удалось составить фоторобот мужчины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 47-летнего местного жителя, ранее судимого за убийство. Как выяснилось, мужчина злоупотребляет спиртными напитками. По его словам, в день нападения он находился в состоянии тяжелой степени алкогольного опьянения и не осознавал, что он делает. Подозреваемый признался, что наносил удары, но не может вспомнить мотива своих действий.

пресс-служба МВД по РБ 

Во время обыска его квартиры был найден молоток, который послужил орудием преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «побои».

Фото: МВД по РБ. 

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