В Уфу санавиацией доставили 6-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП

6-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Миякинском районе, доставили в Уфу на санитарном вертолете. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По его словам, автомобиль, в котором находилась девочка, съехал с обочины. Она получила серьезные травмы и была первоначально госпитализирована в Миякинскую ЦРБ. Врачи в экстренном порядке запрашивали телемедицинскую консультацию у заведующего нейрохирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы. Было решено эвакуировать ребенка в Уфу для дальнейшего лечения.

Рахматуллин также отметил, что команды санавиации работают круглосуточно, без выходных и праздников, всегда готовы вылететь для спасения жизни или оказания медицинской помощи. С начала года в Башкирии санитарная авиации совершила 10 вылетов и 258 выездов, эвакуировав 102 пациента.