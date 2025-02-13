В Уфе продолжаются состязания по шахматам Спартакиады «Мы вместе. Спорт»

В Центре имени Ульфата Мустафина продолжаются состязания по шахматам в рамках первой зимней Спартакиады «Мы вместе. Спорт». Соревнования у шахматистов стартовали с блица, где участие приняли представители 10 регионов страны.
Тогда лучшими стали сборные Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас проходят командные состязания с участием шести мужских и шести женских команд. Честь нашей республики защищают восемь шахматистов. Уже послезавтра станет известна команда победителей зимней Спартакиады.
А в соревнованиях по хоккею уже известны результаты. Сегодня во Дворце Спорта состоялась финальная встреча, где команда Новосибирской области обыграла сборную Москвы – 10:1. На третьей строчке остановился коллектив из Свердловской области.
Уже завтра состоится церемония закрытия первой зимней Спартакиады «Мы вместе. Спорт».