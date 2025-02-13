В Уфе продолжаются состязания по шахматам Спартакиады «Мы вместе. Спорт»

Стараемся, конечно, очень, но трудно, сложно. Надо быть очень внимательным, но как удача к нам повернется. Главное, что мы участвуем, это тоже радует. Всё-таки спартакиада – это такое большое мероприятие для нас, и очень приятно, что проходит в Уфе.

Ильдар Шаяхметов, участник спартакиады «Мы вместе. Спорт», тренер по шахматам (спорт глухих)