В Уфе продолжаются состязания по шахматам Спартакиады «Мы вместе. Спорт»

В Центре имени Ульфата Мустафина продолжаются состязания по шахматам в рамках первой зимней Спартакиады «Мы вместе. Спорт». Соревнования у шахматистов стартовали с блица, где участие приняли представители 10 регионов страны.

Тогда лучшими стали сборные Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас проходят командные состязания с участием шести мужских и шести женских команд. Честь нашей республики защищают восемь шахматистов. Уже послезавтра станет известна команда победителей зимней Спартакиады.

Стараемся, конечно, очень, но трудно, сложно. Надо быть очень внимательным, но как удача к нам повернется. Главное, что мы участвуем, это тоже радует. Всё-таки спартакиада – это такое большое мероприятие для нас, и очень приятно, что проходит в Уфе.

Ильдар Шаяхметов, участник спартакиады «Мы вместе. Спорт», тренер по шахматам (спорт глухих)

А в соревнованиях по хоккею уже известны результаты. Сегодня во Дворце Спорта состоялась финальная встреча, где команда Новосибирской области обыграла сборную Москвы – 10:1. На третьей строчке остановился коллектив из Свердловской области.

Уже завтра состоится церемония закрытия первой зимней Спартакиады «Мы вместе. Спорт».

Волна
Пенальти