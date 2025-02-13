В Башкирии вынесли приговор организатору хоррор-квеста

В Стерлитамаке организатору хоррор-квеста, в котором пострадали клиенты, вынесли приговор. Предпринимателя осудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Напомним, что в августе прошлого года трое молодых людей, спасаясь от актера с электрошокером, выпали из окна второго этажа.

Судебный процесс по делу об опасном квесте — уже само по себе непростое испытание. И для подсудимого, и для потерпевших, которые каждый раз вынуждены возвращаться в тот злосчастный день. Со слов пострадавшего, он до сих пор не смог оправиться. Под вопросом его спортивная карьера.

Инцидент произошел 31 августа прошлого года. В поисках острых ощущений трое молодых людей, младшему из которых было 17 лет, решили поучаствовать в игре с говорящим названием «Комната страха». Выбрали самый тяжелый уровень. Но то ли актер перестарался, то ли участники переоценили свои возможности. Прячась в одном из помещений, трое друзей выпали из окна второго этажа, получив травмы.

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Организатор квеста вину свою признал. Но возмещать полную сумму компенсации пострадавшим отказался. На финальном заседании потерпевшие снизили финансовые требования. В итоге точку в этом деле поставил суд.

Растущий интерес ко всевозможным квестам специалисты связывают с желанием погрузиться в альтернативную реальность. Случай в Стерлитамаке — не единственный, когда игра выходит из-под контроля. Участники этой истории для себя уже решили: через подобные испытания проходить они больше не намерены.

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