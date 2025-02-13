В Башкирии вынесли приговор организатору хоррор-квеста

В Стерлитамаке организатору хоррор-квеста, в котором пострадали клиенты, вынесли приговор. Предпринимателя осудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Напомним, что в августе прошлого года трое молодых людей, спасаясь от актера с электрошокером, выпали из окна второго этажа.

Судебный процесс по делу об опасном квесте — уже само по себе непростое испытание. И для подсудимого, и для потерпевших, которые каждый раз вынуждены возвращаться в тот злосчастный день. Со слов пострадавшего, он до сих пор не смог оправиться. Под вопросом его спортивная карьера.

Инцидент произошел 31 августа прошлого года. В поисках острых ощущений трое молодых людей, младшему из которых было 17 лет, решили поучаствовать в игре с говорящим названием «Комната страха». Выбрали самый тяжелый уровень. Но то ли актер перестарался, то ли участники переоценили свои возможности. Прячась в одном из помещений, трое друзей выпали из окна второго этажа, получив травмы.

Организатор квеста вину свою признал. Но возмещать полную сумму компенсации пострадавшим отказался. На финальном заседании потерпевшие снизили финансовые требования. В итоге точку в этом деле поставил суд.