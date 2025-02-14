В Уфе состоялась премьера фильма «Последнее интервью»

В кинотеатре «Родина» состоялась премьера фильма «Последнее интервью». Это история о молодом журналисте из Уфы, который мечтает переехать в Москву. Он был снят в рамках Первого Башкирского кинокампуса.

Более 85 студентов прошли обучение режиссуре, продюссированию, актерскому, сценарному и гримерному делу. Участниками кинопроизводства стали как студенты кинокампуса, так и профессионалы индустрии. Съемки фильма проходили в столице Башкортостана в прошлом году.