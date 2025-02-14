В реабилитационном центре Уфы отравились дети

В реабилитационном центре Уфы отравились пациенты. С 9 февраля специалисты Управления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.
Известно, что в медицинском учреждении отравились несколько детей в возрасте от 3 до 13 лет. Заболевшие находятся под наблюдением и чувствуют себя удовлетворительно.
Центр гигиены и эпидемиологии отобрал и исследовал пробы пищевой продукции и сырья, обследовал персонал и провел проверку санитарного состояния объекта. Выяснилось, что причиной заболевания послужила норовирусная инфекция. Причина заражения детей кроется в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при работе на пищеблоке.