В реабилитационном центре Уфы отравились дети

В реабилитационном центре Уфы отравились пациенты. С 9 февраля специалисты Управления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Фото №1 - В реабилитационном центре Уфы отравились дети

Известно, что в медицинском учреждении отравились несколько детей в возрасте от 3 до 13 лет. Заболевшие находятся под наблюдением и чувствуют себя удовлетворительно.

Центр гигиены и эпидемиологии отобрал и исследовал пробы пищевой продукции и сырья, обследовал персонал и провел проверку санитарного состояния объекта.  Выяснилось, что причиной заболевания послужила норовирусная инфекция. Причина заражения детей кроется в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при работе на пищеблоке.

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