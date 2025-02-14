В Уфе задержали очередного «гонщика»

Инспекторам удалось установить личность нарушителя. Им оказался 24-летний местный житель. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства, управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие полиса ОСАГО и незаконную тонировку. При проверке выяснилось, что за 10 месяцев стажа вождения он уже более 10 раз привлекался к ответственности.