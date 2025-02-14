В Уфе завершились съёмки короткометражки «Доставщик»

В Уфе закончились съемки нового короткометражного фильма «Доставщик». Главный герой кинокартины – курьер доставки еды с ДЦП. По сюжету он принимает последний заказ в канун Нового года и должен выполнить его до полуночи, чтобы получить премию.

Фильм снимали на центральных улицах башкирской столицы, в местной лютеранской церкви и даже в трамвае. Премьера короткометражки запланирована на 26 февраля в кинотеатре «Родина», а 2 марта показ пройдет в Москве.

Проект снимался в рамках чемпионата «АртМастерс Регионы». Это масштабное соревнование для специалистов в сфере backstage и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные идеи под руководством ведущих экспертов. В нем участвуют сборные федеральных округов.