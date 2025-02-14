В Уфе прошел традиционный фестиваль боевых искусств «Юный боец»

Собралось более 300 участников именно по комбат-самообороне. У нас есть дисциплины сейф-пойнт, сейф-комбат и ориентал-комбат. Различается чуть-чуть уровнем. Для совсем новичков и чуть более опытных, у которых уже не первый бой.

Эдуард Анисифоров, главный судья соревнований по комбат самообороне