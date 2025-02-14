В Уфе прошел традиционный фестиваль боевых искусств «Юный боец»

В Уфе прошел традиционный, седьмой по счету, республиканский фестиваль боевых искусств «Юный боец». В год проводится сразу три таких турнира: зимой, весной и осенью. В соревнованиях принимают участие совсем юные спортсмены, которые только набираются опыта. Турнир проводился по различным дисциплинам всестилевого каратэ.
В мероприятии приняли участие около 800 спортсменов — представители различных федераций единоборств нашей республики. Помимо всестилевого каратэ также прошли соревнования по комбат-самообороне. Представители этого вида единоборств готовятся к всероссийскому турниру в городе Ижевск.