В Уфе прошел традиционный фестиваль боевых искусств «Юный боец»

В Уфе прошел традиционный, седьмой по счету, республиканский фестиваль боевых искусств «Юный боец». В год проводится сразу три таких турнира: зимой, весной и осенью. В соревнованиях принимают участие совсем юные спортсмены, которые только набираются опыта. Турнир проводился по различным дисциплинам всестилевого каратэ.

Впереди у нас чемпионаты и первенство по различным видам единоборств. Региональный форум боевых искусств 1 и 2 марта будет. Это отборочный этап Евразийских игр. Там уже победители этого турнира смогут себя достойно проявить.

Александр Соснин, исполнительный директор филиала российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан

В мероприятии приняли участие около 800 спортсменов — представители различных федераций единоборств нашей республики. Помимо всестилевого каратэ также прошли соревнования по комбат-самообороне. Представители этого вида единоборств готовятся к всероссийскому турниру в городе Ижевск.

Собралось более 300 участников именно по комбат-самообороне. У нас есть дисциплины сейф-пойнт, сейф-комбат и ориентал-комбат. Различается чуть-чуть уровнем. Для совсем новичков и чуть более опытных, у которых уже не первый бой.

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