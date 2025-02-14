В Башкирии за зиму травмировались 10 тысяч человек

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что за 2,5 месяца зимы на улицах травмировались 9 928 человек.
С начала зимы в больницу №17 в Уфе попали 27 детей. Среди них оказался маленький ребенок, который попал в реанимацию после катания на несанкционированной горке на Блюхера. Лишь на днях пациента перевели в нейрохирургическое отделение после улучшения состояния.
По последним данным, в 17-ой больнице находятся четверо детей, которые пострадали после катания на тюбингах.
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