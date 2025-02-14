В Москве прошла премьера фильма о священнослужителях Башкирии

Невыдуманная история о настоящем патриотизме, дружбе и мужестве святых братьев. В национальном центре «Россия» в Москве прошел предпремьерный показ фильма «Пути твои». Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава Башкортостана Радий Хабиров. Документальная лента, которую сняли по инициативе Фонда «Защитники Отечества», рассказывает о Хамзе-хазрате и отце Викторе.
Это фильм-путешествие о том, как священнослужители из Башкортостана везут гуманитарную помощь в Донецк. В это время их сопровождает съемочная группа и актер Илья Глинников.
На передовой и в тылу каждый день они совершают духовный подвиг, помогают приближать долгожданную победу. В киноленте герои фильма по пути останавливаются в разных городах и встречаются с представителями разных религиозных общин, например, ужинают с главным раввином Самары и знакомятся с буддийским ламой в Элисте. И несмотря на различия в вероисповеданиях, герои показывают примеры истинного взаимопонимания и уважения.