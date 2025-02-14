В ГАИ Башкирии подвели итоги 2024 года

В 2024-м в республике в ДТП погибли почти 400 человек, 12 из них – дети. Такие цифры озвучили в Госавтоинспекции региона, подводя итоги прошлого года. Почти 17 тысяч водителей инспекторы остановили по причине опьянения. 1,5 тысячи сели за руль подшофе повторно.

За 2024-й год выявлено более 2 тысяч случаев нахождения за рулём несовершеннолетних, при этом 174 подростка были нетрезвыми. Вовремя выявлять недобросовестных водителей помогают телефон доверия и чат-бот, куда обращаются очевидцы. Выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрестков и скоростного режима – наиболее частые причины аварий.

Начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов отметил, что благодаря совместной работе с региональными ведомствами и балансодержателями дорог удалось снизить количество ДТП на аварийных участках. Так, к примеру, почти вдвое их число сократилось на дороге Уфа – Инзер – Белорецк.