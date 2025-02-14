В Уфе прошла конференция ректоров вузов России и Кыргызстана

В Уфе состоялась международная научная конференция ректоров высших учебных заведений России и Кыргызстана. Участие в ней приняли представители Министерства просвещения нашей страны, руководители вузов и представители научной общественности двух государств.

Россию на конференции представляли семь учебных заведений, среди которых и Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы. В рамках мероприятия состоялось обсуждение ключевых направлений развития науки и образования, их роли в социально-экономическом развитии двух стран.