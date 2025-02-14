ХК «Салават Юлаев» всухую обыграл «Ак Барс» на домашнем льду

Победа в заключительном «зелёном дерби» сезона. Сегодня «Салават Юлаев» на домашнем льду одолел казанский «Ак Барс». Стартовый период остался безголевым. Во втором игровом отрезке счёт открыл Артём Набиев, а уже в заключительной двадцатиминутке удвоил преимущество Денис Ян.

На последней минуте матча отличился Джошуа Ливо. Казанцы не сумели поразить ворота голкипера уфимцев Семёна Вязового. «Салават» выиграл со счетом 3:0. Эта победа стала своеобразным подарком главному тренеру юлаевцев Виктору Козлову в его день рождения. Сегодня наставник празднует 50 летний юбилей.