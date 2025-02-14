Керлингисты из Башкирии завоевали бронзу первенства ПФО

Башкирские кёрлингисты успешно выступили на первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования прошли в Можге и собрали сильнейших спортсменов со всей страны. Юноши из Башкортостана замкнули тройку лучших.
Подобного результата у башкирских кёрлингистов не было никогда ранее. А потому бронзовая награда с окружного старта для спортсменов особенно ценна. Несмотря на серьезных соперников и непростые игры, наши сборники оказались на пьедестале.
Республику на турнире представляли три команды: коллектив юношей, а также две команды девушек. В керлинге требуется не только физическая подготовка – ключевым аспектом является тактика. Именно этого не хватило сборной Башкортостана для более высокого результата.
Цель игры – выбить камень противника из дома, постараться достичь центра или поставить снаряд как можно ближе к зачетной зоне. С этим умело справлялась сборная юношей республики. Ребята допустили лишь одну ошибку, которая и повлияла на итоговый результат. Они проиграли камень в полуфинале Самарской области.
А вот юниоркам не удалось подняться на пьедестал почёта. На окружном старте в прошлом году они остановились в шаге от призового места, сейчас заняли пятую и шестую строчки. Но и этот результат достоин похвалы. Ведь многие занимаются кёрлингом не так давно.
Сейчас сборная республики готовится к окружному турниру в Казани. А уже в апреле Уфа примет всероссийские соревнования среди смешанных команд.