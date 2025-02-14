Керлингисты из Башкирии завоевали бронзу первенства ПФО

Башкирские кёрлингисты успешно выступили на первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования прошли в Можге и собрали сильнейших спортсменов со всей страны. Юноши из Башкортостана замкнули тройку лучших.

Подобного результата у башкирских кёрлингистов не было никогда ранее. А потому бронзовая награда с окружного старта для спортсменов особенно ценна. Несмотря на серьезных соперников и непростые игры, наши сборники оказались на пьедестале.

Республику на турнире представляли три команды: коллектив юношей, а также две команды девушек. В керлинге требуется не только физическая подготовка – ключевым аспектом является тактика. Именно этого не хватило сборной Башкортостана для более высокого результата.

Не ожидали такой игры, потому что все игры были очень грамотными, очень тактическими, девочкам не хватило как раз таки тактической подготовленности. Они стали более собранными, более дисциплинированными за последнее время. Они очень сильно выросли. Татьяна Дацько, тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва №1 г. Уфы

Цель игры – выбить камень противника из дома, постараться достичь центра или поставить снаряд как можно ближе к зачетной зоне. С этим умело справлялась сборная юношей республики. Ребята допустили лишь одну ошибку, которая и повлияла на итоговый результат. Они проиграли камень в полуфинале Самарской области.

На ПФО мы ехали с очень позитивным настроем, собирались встать на пьедестал, конечно, тренер нас к этому подбадривал – это была и цель. До этого такого не было, и вот впервые мы встали на пьедестал. Эмиль Гиззатуллин, бронзовый призёр первенства ПФО по кёрлингу

А вот юниоркам не удалось подняться на пьедестал почёта. На окружном старте в прошлом году они остановились в шаге от призового места, сейчас заняли пятую и шестую строчки. Но и этот результат достоин похвалы. Ведь многие занимаются кёрлингом не так давно.

Могли залезть на пьедестал, но в игре с Самарой были ошибки, и поэтому не получилось, не прошли в финал. Амелия Сайфуллина, участница первенства ПФО по кёрлингу