В Уфе экстренно сел горящий самолёт

В 2018 году в Уфе произошла экстренная посадка самолёта Ту-204-100В. Портал «Авиаинцидент» сообщает подробности случившегося.
Во время взлёта у самолёта загорелся двигатель №1. Локализовать его нельзя. Возгорание продолжалось до вынужденной посадки. При этом заход на аэропорт была осложнён тем, что сигнализация о пожаре в двигателе погасла.
На борту находились 7 членов экипажа и 202 пассажира. Из-за внешнего пожара слева эвакуация могла проводиться с использованием выходов по правому борту самолета. Бортпроводник не смог открыть аварийный выход 2R, и пассажиры были направлены к выходу 1R. Надувной аварийный трап выхода 4R не сработал, что не позволяло использовать его для эвакуации.
Суммарно эвакуация пассажиров длилась более 6 минут. К тушению пожара приступили сразу после остановки самолета. Пожарно-спасательные расчеты помогали при эвакуации пассажиров.