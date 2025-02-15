В Башкирии расследуют убийство парня в ночном клубе

Председатель Следственного комитет России намерен следить за ходом расследования убийства в ночном клубе Башкирии.
В январе в Стерлитамаке нетрезвый посетитель клуба подрался с 24-летним парнем. Он нанёс ему несколько ударов по голове, от чего молодой человек скончался. Брат погибшего сообщил, что ранее нападавший профессионально занимался единоборствами. Поэтому он не согласен с избранной мерой пресечения.
В СУ СК России по Башкирии по данному факту расследуется уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов.