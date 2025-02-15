В Башкирии два человека на снегоходе провалились под лёд

В Краснокамском районе произошёл несчастный случай на льду. Два человека провалились в воду на снегоходе.

Инцидент произошёл в деревне Саузово. К счастью, оба пострадавших самостоятельно выбрались на сушу. Оба сильно замёрзли, но травм не получили.