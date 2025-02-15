В Башкирии два человека на снегоходе провалились под лёд

В Краснокамском районе произошёл несчастный случай на льду. Два человека провалились в воду на снегоходе.

Фото №1 - В Башкирии два человека на снегоходе провалились под лёд

Инцидент произошёл в деревне Саузово. К счастью, оба пострадавших самостоятельно выбрались на сушу. Оба сильно замёрзли, но травм не получили.

Спасатели дали рекомендации при езде на снегоходах:

— водителям в совершенстве изучить особенности эксплуатации и освоить правила вождения снегоходом;

— не садитесь за руль снегохода в состоянии алкогольного опьянения;

— водителю снегохода необходимо всегда надевать защитный шлем;

— дальние поездки на снегоходе в одиночку представляют опасность.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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