В Уфе водитель сбил 13-летнюю девочку и скрылся

В Уфе ведутся поиски водителя, который сбил ребёнка и скрылся с места аварии. Подробности рассказали в ГАИ.
Инцидент произошёл 14 февраля у дома №13 по проспекту Октября. Около восьми часов вечера водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 13-летнюю девочку. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.
Водитель покинул место аварии. По факту ДТП начато административное расследование. Очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС Госавтоинспекция МВД России по Уфе: 8 347 237 02 02.